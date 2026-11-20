В Москве в предстоящие выходные, 21 и 22 ноября, ожидаются осадки, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В субботу циклон принесет облачность и дожди. Количество осадков может составить до 6 литров воды на квадратный метр. Температура воздуха будет держаться в пределах от 3 до 5 градусов, что выше климатической нормы. В воскресенье на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха опустится до 0–3 градусов, а дожди перейдут в мокрый снег.

На следующей неделе в столице начнется похолодание, также ожидаются осадки в виде снега. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.