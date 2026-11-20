83 проекта НКО получили гранты по итогам конкурса "Москва – добрый город". Между победителями распределили 400 миллионов рублей. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

В этом году на конкурс поступило более 400 заявок, почти на 15% больше, чем годом ранее. Каждая четвертая организация участвовала впервые.

Социально ориентированные НКО помогают людям с инвалидностью, детям-сиротам, горожанам в трудной жизненной ситуации. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.