В Москве завершили набор в сборные для подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. В группы зачислили почти 20 тысяч учеников. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В течение учебного года школьники будут углубленно изучать предметы и готовиться к олимпиадным заданиям на площадках 10 ведущих вузов. Среди них – МГУ имени Ломоносова, МФТИ, РУДН и Университет Косыгина.

В прошлом году московская сборная завоевала рекордные 1 972 диплома Всероссийской олимпиады. Победителями и призерами стали ученики 275 столичных школ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.