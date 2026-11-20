Днем 20 ноября локальные затруднения движения возможны на Липецкой улице в районе проведения ремонтных работ, а также в центре Москвы в пределах Садового кольца. Об этом сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Вечером могут быть затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут строительные работы на Волоколамском шоссе и на шоссе Энтузиастов, а также аварии на магистралях при выезде из города.

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