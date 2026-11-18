Какие новые открытия заставили ученых иначе взглянуть на гробницу Тутанхамона спустя век? Правда ли, что за усыпальницей скрыты другие захоронения? Чем болел при жизни царь-подросток, и что стало настоящей причиной его смерти? Кто и зачем его вычеркнул из списка египетских правителей?

Кому из фараонов досталась самая элитная пирамида с сигнализацией? Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет египтолог Владимир Большаков.