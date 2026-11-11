"Мослекторий": Глеб Таргонский – о борьбе с преступностью в Российской империи

Как в царской России боролись с преступностью? Откуда появилось название "внутренние органы"? Почему весь мир ровнялся на правозащитников Российской империи? Какая роль в борьбе с криминалом досталась городовым, дворникам и собакам?

Зачем полицию переименовали в милицию и обратно? Как меняются методы борьбы с преступным миром?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет историк и популяризатор науки Глеб Таргонский.