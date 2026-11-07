В "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" прошло мероприятие в честь Всемирного дня науки

В научно-познавательном центре "Заповедное посольство" в парке "Зарядье" прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню науки. Гостями стали ученые и будущие исследователи. В рамках программы были доступны увлекательные мастер-классы, квесты, аудио-экскурсии и другие интерактивные форматы, которые позволили посетителям заглянуть в современные лаборатории и познакомиться с передовыми технологиями.

Как отметила научный сотрудник Института микробиологии Национальной академии наук Республики Белоруссия Карина Кантор, зрители были воодушевлены и с интересом слушали лекции. Важную роль играет популяризация науки, добавила она. Необходимо, чтобы как можно больше людей смогли разобраться в сложных темах благодаря доступному языку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.