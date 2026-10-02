Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к МКС, сообщили в NASA. В составе экипажа новой миссии – российский космонавт Сергей Тетерятников.

Старт корабля состоялся с космодрома на мысе Канаверал 1 октября. Время полета до стыковки стало рекордным – 7 часов 55 минут. Научная программа экипажа включает эксперименты для подготовки будущих миссий к Луне и Марсу, а также прикладные исследования в интересах земной медицины. Они направлены для поиска новых методов лечения болезней сердца и Паркинсона.

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