Склад забытых вещей на станции метро "Котельники" открыли в кассовой зоне. Об этом сообщили в столичном метрополитене. Пассажиры могут обратиться туда, если оставили вещи в вагоне, на платформе или в вестибюле.

Чтобы узнать, нашли ли пропажу, нужно оставить обращение в приложении "Метро Москвы". Если вещь поступит на склад, пассажиру направят уведомление на электронную почту.

Всего в столичном метро работают три склада забытых вещей: на станциях метро "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.