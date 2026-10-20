20 октября, 07:30Транспорт
Цены на зимние шины могут вырасти на 20% к концу октября
К концу октября цены на зимние шины могут вырасти на 10–20% по сравнению с началом месяца, прогнозируют аналитики. В отдельных сервисах также может появиться сезонная надбавка за шиномонтаж в размере 10–15%.
По словам синоптика Гидрометцентра России Максима Обухова, в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет немного выше 4 градусов. Этот показатель считается ориентиром, при котором стоит задуматься о смене шин.
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