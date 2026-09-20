Собянин заявил о рекордной явке на выборах в Москве

В Москве зафиксировали рекордную явку на выборах в Государственную думу, заявил Сергей Собянин. Вместе с тем в МВД сообщили, что нарушений, которые могли бы сорвать голосование, не выявили.

Участники штаба общественной поддержки "Единой России" подвели предварительные итоги работы. За время избирательной кампании состоялись сотни встреч с жителями, во время которых собирали предложения для народной программы.

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