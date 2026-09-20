Более 3,4 млн избирателей приняли участие в электронном голосовании в Москве

Более 3,4 миллиона избирателей приняли участие в электронном голосовании в Москве, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами. После завершения голосования участковые комиссии приступят к подсчету голосов.

Председатель УИК Александр Пестов рассказал, что сначала специалисты погасят неиспользованные бюллетени и проверят списки избирателей. Затем комиссия вскроет ящики для голосования и пакеты с бюллетенями за предыдущие дни, сверив их содержимое с сопроводительными документами.

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