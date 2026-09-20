Более 3,3 млн избирателей приняли участие в электронном голосовании в Москве

Более 3,3 миллиона избирателей приняли участие в электронном голосовании в Москве. По словам заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, все системы работают штатно, а специалисты обеспечивают защиту сервисов.

На избирательных участках работают наблюдатели, которые следят за соблюдением порядка. Некоторые жители приходят на выборы в народных костюмах и косплеях. Для части молодых избирателей эти выборы стали первыми.

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