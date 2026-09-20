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20 сентября, 18:15

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Центральный Московский ипподром открылся после реконструкции

Центральный Московский ипподром открылся после реконструкции

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Центральный Московский ипподром открылся после масштабной реконструкции. Бега на площадке снова начнут проводить до конца этого года. Мастера сохранили исторический облик ипподрома и создали современную спортивную инфраструктуру.

Специалисты провели историко-архивное исследование, изучили больше 500 материалов и восстановили кирпичную кладку, лепнину, вазоны и отделку. Для максимальной точности применялось лазерное сканирование. После реставрации площадь ипподрома увеличится практически в 3 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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