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20 сентября, 11:15

Мэр Москвы

Собянин: улицу Академика Черенкова в Троицке продлили до Калужского шоссе

Собянин: улицу Академика Черенкова в Троицке продлили до Калужского шоссе

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В Троицке улицу Академика Черенкова продлили до Калужского шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

На новом участке сделали четыре полосы. Также оборудовали съезд на улицу Академика Дыхне к магазинам, выезд на Калужское шоссе и съезд с шоссе в сторону поселка подсобного хозяйства Минзаг.

Всего в рамках проекта построили и реконструировали около 2 километров дорог. Появились удобные тротуары, остановки и новое освещение. Кроме того, снизилась нагрузка на другие улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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