20 сентября, 11:15Мэр Москвы
Собянин: улицу Академика Черенкова в Троицке продлили до Калужского шоссе
В Троицке улицу Академика Черенкова продлили до Калужского шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
На новом участке сделали четыре полосы. Также оборудовали съезд на улицу Академика Дыхне к магазинам, выезд на Калужское шоссе и съезд с шоссе в сторону поселка подсобного хозяйства Минзаг.
Всего в рамках проекта построили и реконструировали около 2 километров дорог. Появились удобные тротуары, остановки и новое освещение. Кроме того, снизилась нагрузка на другие улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.