Собянин: отражена самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву

Силы ПВО отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в MAX.

С прошлого дня на всех рубежах ликвидировано более 1 600 беспилотников. Из них 450 – на подлете к столице. Несколько дронов достигли территории столичного НПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет.

Мэр отметил, что атака явно планировалась с целью срыва выборов. Однако противнику этого добиться не удалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

