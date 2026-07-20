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20 июля, 23:15

Происшествия

Пожар на Страстном бульваре повредил мансардный этаж элитного ЖК

Пожар на Страстном бульваре повредил мансардный этаж элитного ЖК

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В центре Москвы ликвидировали два крупных пожара

Пожар ликвидировали в жилом доме на Страстном бульваре в Москве

В центре Москвы произошел пожар в жилом комплексе премиум-класса на Страстном бульваре. По предварительным данным, на крыше дома загорелись строительные материалы, которые завезли для ремонта мансардного этажа. Огонь распространился на 400 квадратных метров.

К тушению привлекли более 100 человек и 30 единиц техники. Жители дома самостоятельно эвакуировались, более 20 человек покинули здание в первые минуты пожара. На время работы экстренных служб движение по улице Большая Дмитровка перекрывали.

Спустя 6 часов пожар удалось локализовать. В результате возгорания были повреждены оконные рамы и перекрытия, часть кровли специалисты демонтировали. Предварительной причиной пожара называют возможное нарушение противопожарной безопасности при проведении строительных работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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