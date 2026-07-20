Пожар на Страстном бульваре может обернуться многомиллионным ущербом

Жилье в доме на Страстном бульваре относится к категории элитного и стоит сотни миллионов рублей. После пожара, который произошел во время ремонта из-за строительных материалов на кровле, владельцы квартир могут столкнуться с серьезным ущербом.

Основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев рассказал, что стоимость квадратного метра в этом доме составляет около 1 миллиона рублей. По его словам, финансовую ответственность в случае отсутствия страховки могут нести лица, проводившие ремонтные работы.

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