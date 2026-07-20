Собянин: сквер около Центрального Московского ипподрома привели в порядок

Сквер около Центрального Московского ипподрома привели в порядок. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, там убрали под землю провода и поставили фонари с чугунными опорами. В итоге получилось уютное пространство в едином стиле с ипподромом, основанным в 1834 году.

В порядок также приведут Беговую улицу и аллею, а также Скаковую улицу и аллею. Продолжается реконструкция самого ипподрома.

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