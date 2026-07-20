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20 июля, 07:15

Туризм

Россияне в Турции рискуют остаться без мобильной связи из-за новых правил

Россияне в Турции рискуют остаться без мобильной связи из-за новых правил

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Россияне, находящиеся на отдыхе в Турции, могут столкнуться с отключением мобильной связи с 25 июля. Ограничения коснутся абонентов, которые не подтвердили свои персональные данные.

Чтобы сохранить доступ к мобильной связи, необходимо посетить салон оператора с загранпаспортом или действующим видом на жительство, а также пройти авторизацию в государственных сервисах.

Новые требования введены турецкими властями в рамках усиления мер по борьбе с киберпреступностью. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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