Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Более 60 тысяч москвичей старшего поколения оценили программу нейтротренировок в "Московском долголетии". Здесь собрана самая большая в мире библиотека упражнений. У более 90% участников программы улучшились память и внимание, у 80% снизился уровень стресса.

"В рамках философии здорового долголетия мы запустили "Московский чекап" – новую программу заботы о здоровье, 90% которой проходит онлайн. Это позволяет удобно встроить ее в повседневную жизнь. За первые две недели работы проекта более 700 тысяч человек открыли новый раздел в приложении, более 250 тысяч из них прошли базовое анкетирование. При этом мы увидели более 70 тысяч человек, которые раньше не были в системе и никогда не обращались в наши поликлиники – это новые пациенты, которых мы фактически вернули в профилактику", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году более 20 тысяч выпускников колледжей Москвы сдали демонстрационные экзамены. Они прошли по 115 специальностям – от машиностроения и транспорта до IT, кулинарии и туризма. Свыше 6 тысяч выпускников сдали экзамен на оценку "отлично", более 9,3 тысячи – на "хорошо".