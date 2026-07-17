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17 июля, 07:15

Общество

Самый сложный период для аллергиков начался в Москве

Самый сложный период для аллергиков начался в Москве

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В Москве увеличилась концентрация пыльцы в воздухе, и для аллергиков начался самый сложный период лета. Специалисты предупреждают, что с симптомами сейчас рискуют столкнуться даже те, кто раньше не жаловался на здоровье.

Основную угрозу представляют злаковые культуры, включая тимофеевку, ежу сборную, мятлик, овсяницу и райграс. Кроме того, активно пылят сосна и липа. Концентрация пыльцы достигла критических значений, способных вызывать тяжелые реакции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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