Самый сложный период для аллергиков начался в Москве

В Москве увеличилась концентрация пыльцы в воздухе, и для аллергиков начался самый сложный период лета. Специалисты предупреждают, что с симптомами сейчас рискуют столкнуться даже те, кто раньше не жаловался на здоровье.

Основную угрозу представляют злаковые культуры, включая тимофеевку, ежу сборную, мятлик, овсяницу и райграс. Кроме того, активно пылят сосна и липа. Концентрация пыльцы достигла критических значений, способных вызывать тяжелые реакции.

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