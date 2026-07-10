"Новости дня": в России готовят к испытаниям вакцину от аллергии на кошек

Ученые Сеченовского университета создают препараты, которые могут помочь людям с аллергией на животных. Вакцина от аллергии на кошек уже готовится к клиническим исследованиям, а препарат для владельцев собак находится на стадии разработки.

Постоянный контакт с аллергеном без лечения может привести к осложнениям, в том числе к развитию бронхиальной астмы или тяжелым аллергическим реакциям.

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