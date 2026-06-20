Гроза и ливни ожидаются в Москве в ближайшие часы

Уже в ближайшие часы синоптики прогнозируют грозу в Москве. Вместе с ней столицу накроют ливни, ветер усилится. Дожди будут кратковременными и не успеют остудить воздух, который прогрелся до 23 градусов.

В воскресенье, 21 июня, в Москву вернется настоящее лето. Будет солнечно и без осадков, днем до 25 градусов. Зонты можно будет оставить дома и отправиться на пляж. Световой день продлится 17 часов 33 минуты и станет самым длинным в этом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.