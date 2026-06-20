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20 июня, 14:30

Общество

Проект "Детская школа безопасности" запустили на Северном речном вокзале

Проект "Детская школа безопасности" запустили на Северном речном вокзале

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На Северном речном вокзале запустили новый проект "Детская школа безопасности". Для школьников организуют курс познавательных лекций, на которых юные пассажиры узнают о правилах дорожного движения и безопасного поведения в транспорте.

Для детей проведут уроки, мастер-классы и расскажут о профессиях в сфере московского транспорта. Зарегистрировать ребенка на занятие можно 20 и 21 июня на официальном сайте Московского транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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