20 июня, 14:30Общество
Проект "Детская школа безопасности" запустили на Северном речном вокзале
На Северном речном вокзале запустили новый проект "Детская школа безопасности". Для школьников организуют курс познавательных лекций, на которых юные пассажиры узнают о правилах дорожного движения и безопасного поведения в транспорте.
Для детей проведут уроки, мастер-классы и расскажут о профессиях в сфере московского транспорта. Зарегистрировать ребенка на занятие можно 20 и 21 июня на официальном сайте Московского транспорта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.