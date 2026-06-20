Школьники могут узнать о поступлении на дне открытых дверей в столичных колледжах

В столичных колледжах проводят день открытых дверей. Школьники могут увидеть современные мастерские и лаборатории, пообщаться с наставниками и будущими работодателями, узнать все о поступлении.

Заместитель директора автомобильно-дорожного колледжа имени Николаева Светлана Соколова отметила, что такие мероприятия помогают абитуриентам определиться с выбором профессии. Чем больше подобных встреч, тем больше возможностей у ребенка правильно выбрать специальность.

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