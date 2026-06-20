Великобритания ограничит доступ к соцсетям для детей младше 16 лет

В Великобритании решили ограничить доступ к большинству популярных социальных сетей для пользователей младше 16 лет с весны 2027 года. Власти страны считают, что алгоритмы платформ формируют зависимость, которая вытесняет общение с семьей, сон и другие занятия.

В России подобных инициатив пока нет. Эксперты отмечают, что социальные сети и другие цифровые сервисы уже стали частью повседневной жизни детей и подростков. При этом специалисты признают, что зависимость от постоянного просмотра контента становится все более заметной.

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