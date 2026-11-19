На стоимость красной икры в России повлиял небольшой улов во время последней путины. Об этом рассказал владелец группы компаний "Русский икорный дом" и президент Союза осетроводов Александр Новиков.

Он также отметил, что свежая икра не может стоить дешево. Сами рыбаки продают ее по 16–18 тысяч рублей. При этом в магазинах есть замороженная икра прошлогоднего улова. Она сохраняет хорошее качество и после разморозки практически не отличается от свежей, отметил Новиков.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.