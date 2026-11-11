"Деньги 24": россияне назвали причины снятия самозапрета на кредиты

Непредвиденные обстоятельства стали главной причиной, по которой россияне стали снимать самозапрет на кредиты. Об этом сообщили 32% участников опроса. Еще 24% отменяли ограничение, чтобы оформить ипотеку или автокредит.

Ради рефинансирования самозапрет снимали 10% респондентов, а ради получения кредита на бизнес или образование – 8%. При этом 16% опрошенных решили сохранить ограничение.

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