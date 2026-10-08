Красная икра может резко подорожать к Новому году

Красная икра может подорожать к Новому году. По прогнозам представителей рыбной отрасли, цена деликатеса может вырасти до 30–40 тысяч рублей за килограмм.

На стоимость повлияло сокращение вылова тихоокеанского лосося более чем в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Еще одним фактором стал рекордный наплыв акул в прибрежных водах Приморья и Сахалина. Появление хищников совпало с периодом лососевой путины. Его связывают с потеплением воды из-за природного явления Эль-Ниньо.

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