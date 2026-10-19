В РСТ заявили, что отдых с детьми в осенние каникулы подорожал на 7–10%

Отдых с детьми на осенних каникулах в этом году подорожал на 7–10%. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Среди популярных направлений для семейных поездок остаются Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай и ОАЭ.

По словам эксперта по туризму Елены Пряшниковой, бронировать туры рекомендуется минимум за 3–4 месяца. К началу каникул во многих популярных отелях уже не осталось свободных мест, а билеты на самолеты практически распроданы.

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