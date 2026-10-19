Эксперт рассказала о самых популярных направлениях отдыха у россиян осенью

Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай и ОАЭ стали самыми востребованными направлениями у российских туристов осенью. При этом цены на туры быстро растут, а горящие предложения уже разобрали перед осенними каникулами. Об этом рассказала эксперт по туризму, руководитель туристического агентства Елена Пряшникова.

По ее словам, многие россияне планируют поездки, чтобы отдохнуть с детьми на каникулах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.