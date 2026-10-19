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19 октября, 12:15

Общество

Фестиваль "Город профессий" пройдет в московских колледжах на осенних каникулах

Фестиваль "Город профессий" пройдет в московских колледжах на осенних каникулах

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Фестиваль "Город профессий" пройдет в московских колледжах в дни осенних каникул. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 40 учебных заведений подготовили около 300 мероприятий для школьников. Дети смогут познакомиться с востребованными специальностями в сфере ИТ, промышленности, медицины и креативных индустрий.

Всего фестиваль охватит 11 флагманских площадок, где школьники смогут попробовать себя в разных профессиях: например, починить двигатель автомобиля, написать фрагмент кода, поработать с искусственным интеллектом или научиться управлять беспилотниками. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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