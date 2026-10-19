Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в кабмине

Владимир Путин поддержал предложения председателя правительства России Михаила Мишустина по кадровым перестановкам в кабмине. Этот вопрос обсуждался на встрече в Кремле.

Главой Минтранса может стать руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, а действующего министра транспорта Андрея Никитина предложили назначить вице-премьером. На должность руководителя аппарата правительства могут назначить первого замминистра финансов Ирину Окладникову.

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