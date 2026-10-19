19 октября, 12:15Политика
Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в кабмине
Владимир Путин поддержал предложения председателя правительства России Михаила Мишустина по кадровым перестановкам в кабмине. Этот вопрос обсуждался на встрече в Кремле.
Главой Минтранса может стать руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, а действующего министра транспорта Андрея Никитина предложили назначить вице-премьером. На должность руководителя аппарата правительства могут назначить первого замминистра финансов Ирину Окладникову.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.