В российских школах могут на час сдвинуть начало уроков

В российских школах могут перенести начало уроков с 08:00 на 09:00. С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ. Предполагается, что более позднее начало занятий сделает дорогу в школу безопаснее для детей в осенне-зимний период, когда на улице еще темно.

Действующие санитарные правила разрешают начинать уроки не раньше 08:00. Предлагается рассмотреть возможность перехода на более позднее расписание с осенних до весенних каникул, оставив решение за школами с учетом мнения родителей и педагогов.

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