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19 октября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

ГАИ получит право аннулировать водительские удостоверения с марта 2027 года

В Дептрансе сообщили о снижении стоимости поездок на речных электросудах Москвы

Более 100 рейсов задержаны в столичных аэропортах

Новости Московского транспорта

"Деньги 24": тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 20–25%

Большинство курьеров в Москве заранее сдали тест на знание ПДД

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Москвичи могут проехаться по самому осеннему трамвайному маршруту № 25

Поездки на регулярных речных электросудах стали дешевле в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На станции "Сосенки" Троицкой линии метро начались монолитные работы, сообщил Сергей Собянин. Пройден левый перегонный тоннель между "Новомосковской" и "Сосенками", идет проходка правого. Новая станция сделает поездки комфортнее более чем для 85 тысяч жителей ТИНАО и работающих там горожан.

"С начала этого года в Москве построили 10,4 миллиона квадратных метров недвижимости – это на 13% больше чем за аналогичный период прошлого года. Около 4,1 миллиона квадратных метров недвижимости приходится на жилые площади, остальное – социальная, деловая, коммерческая, транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура. За счет внебюджетных источников в Москве сдали в эксплуатацию более 8 миллионов квадратных метров недвижимости", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новая школа недалеко от Большого Ангарского пруда уже принимает учеников, она рассчитана на 800 мест. Четырехэтажное здание площадью почти 14 тысяч квадратных метров возвели в рамках масштабного инвестиционного проекта.

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