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19 августа, 19:15

Экономика

Новак заявил, что ситуация с топливом должна улучшиться после завершения ремонта НПЗ

Новак заявил, что ситуация с топливом должна улучшиться после завершения ремонта НПЗ

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После выхода ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонта ситуация с топливом должна улучшиться. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, правительство ежедневно мониторит ситуацию на рынке и при необходимости перераспределяет потоки топлива между регионами. Новак также напомнил, что сейчас разрешен выпуск бензина более низкого экологического класса — "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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