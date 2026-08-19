Новак заявил, что ситуация с топливом должна улучшиться после завершения ремонта НПЗ

После выхода ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонта ситуация с топливом должна улучшиться. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, правительство ежедневно мониторит ситуацию на рынке и при необходимости перераспределяет потоки топлива между регионами. Новак также напомнил, что сейчас разрешен выпуск бензина более низкого экологического класса — "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4".

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