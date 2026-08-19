Владимир Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей. Об этом он заявил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент отметил, что, несмотря на недавние террористические атаки, торговая инфраструктура продолжает работать эффективно и устойчиво. По его словам, логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе при участии государства.

Путин поручил правительству разработать соответствующую программу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.