Эксперт РАН рассказала, что Дмитрий Донской был выше обычного жителя Средневековья

Рост князя Дмитрия Донского, судя по реконструкции мощей, обнаруженных в Архангельском соборе Кремля, составлял примерно 175–180 сантиметров. Об этом рассказала член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории контекстуальной антропологии Института археологии РАН Мария Добровольская.

По ее словам, для средневекового человека это был высокий рост. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.