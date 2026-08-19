19 августа, 15:30Общество
Эксперт РАН рассказала, что Дмитрий Донской был выше обычного жителя Средневековья
Рост князя Дмитрия Донского, судя по реконструкции мощей, обнаруженных в Архангельском соборе Кремля, составлял примерно 175–180 сантиметров. Об этом рассказала член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории контекстуальной антропологии Института археологии РАН Мария Добровольская.
По ее словам, для средневекового человека это был высокий рост. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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