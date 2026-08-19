Предприниматель установил шлагбаум на единственной дороге в поселке "Литвиново-1"

Жители коттеджного поселка "Литвиново-1" в Подмосковье не могут попасть к своим домам. Единственную дорогу выкупил предприниматель и перегородил ее шлагбаумом. Для проезда жителям необходимо внести оплату.

Альтернативный бесплатный проезд собственник перекопал. Владельцы домов указали, что уже обращались в администрацию, прокуратуру и Следственный комитет.

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