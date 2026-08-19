Новости мира: в Лондоне тушат крупный пожар на заводе по переработке отходов

В Лондоне около 100 пожарных тушат возгорание на заводе по переработке отходов. Огонь охватил около 50 тонн бытового мусора, юго-восток британской столицы затянуло густым дымом. Причина пожара пока не установлена. При этом в июне на этом предприятии уже был подобный инцидент.

Тегеран считает терактом удар Украины по иранскому судну в Каспийском море. Об этом заявил посол Исламской Республики в Москве, отметив, что ущерб до сих пор не был возмещен. Киев атаковал торговое судно под иранским флагом, перевозившее коммерческий груз, 25 июля. В результате один моряк погиб, еще один получил ранения.

В Южной Корее после проливных дождей произошло наводнение, в результате которого погиб человек. В Кодже за два дня выпала почти летняя норма осадков.

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