Фрукты можно получить на станциях московского метро в честь Яблочного Спаса

Пассажиры Московского метрополитена могут получить фрукты в честь Яблочного Спаса, который отмечают 19 августа.

Фрукты в индивидуальных упаковках можно бесплатно получить на стойках "Живое общение" на 10 станциях: "Павелецкая", "Парк культуры", "Киевская", "Курская", "Чкаловская", "Пушкинская", "Савеловская", "Александровский сад", "Площадь Революции" и "Хорошевская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.