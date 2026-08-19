19 августа, 13:00Транспорт
Фрукты можно получить на станциях московского метро в честь Яблочного Спаса
Пассажиры Московского метрополитена могут получить фрукты в честь Яблочного Спаса, который отмечают 19 августа.
Фрукты в индивидуальных упаковках можно бесплатно получить на стойках "Живое общение" на 10 станциях: "Павелецкая", "Парк культуры", "Киевская", "Курская", "Чкаловская", "Пушкинская", "Савеловская", "Александровский сад", "Площадь Революции" и "Хорошевская".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.