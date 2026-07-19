19 июля, 17:30Город
Почти 13 тысяч москвичей получили квартиры по реновации во втором квартале 2026 года
Почти 13 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации во втором квартале 2026 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Новоселами стали жители 75 домов. Это почти на 60% больше, чем в первом квартале, когда документы на жилье в новостройках оформили жители 49 расселяемых домов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.