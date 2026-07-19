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Новости

19 июля, 17:30

Город

Почти 13 тысяч москвичей получили квартиры по реновации во втором квартале 2026 года

Почти 13 тысяч москвичей получили квартиры по реновации во втором квартале 2026 года

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Почти 13 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации во втором квартале 2026 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новоселами стали жители 75 домов. Это почти на 60% больше, чем в первом квартале, когда документы на жилье в новостройках оформили жители 49 расселяемых домов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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