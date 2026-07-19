Собянин в День Москвы-реки рассказал о развитии главной водной артерии города

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как городские службы ухаживают за главной водной артерией столицы – Москвой-рекой.

Ежедневно коммунальный флот собирает мусор с поверхности воды, устраняет загрязнения и убирает иловый осадок. Сейчас в работах задействованы 30 судов, в ближайшее время к ним присоединятся еще шесть кораблей.

Мониторинг состояния Москвы-реки ведет и Мосэкомониторинг. Развивается и речная инфраструктура. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

