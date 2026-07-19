В Москве набирают популярность комнаты ярости

В Москве становится все больше комнат ярости – специальных помещений, где можно за деньги крушить посуду, мебель, технику и даже автомобили. Клиент надевает защитную экипировку, берет биту или кувалду и ломает все вокруг.

В качестве инвентаря используют вещи, которые уже отслужили свое, – старую мебель, сломанную электронику, ненужную посуду. Владельцы специально собирают такой хлам, сортируют и откладывают то, что уже не подлежит ремонту. Сейчас в столице работают уже более десяти таких заведений.

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