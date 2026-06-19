Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании в ночь на 18 июня. Документ определяет сроки снятия морской блокады Исламской Республики. Власти Ирана будут оперативно согласовывать маршруты прохода судов по Ормузскому проливу.

Тегеран подтвердил, что в течение 60 дней не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив. Иран сам покроет текущие расходы и займется разминированием. Кроме того, Тегеран обязался восстановить судоходство в проливе, не закупать и не производить ядерное оружие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.