"Акцентированные углы" Василия Кандинского проданы на торгах Christie’s за 85,8 миллиона долларов. Начинался аукцион с отметки 54 миллиона, и до финальной цены понадобилось всего три минуты. Она почти вдвое перекрыла предыдущий рекорд художника.

При этом в 1964 году музей Гуггенхайма продал "Акцентированные углы" Кандинского, так как ему не хватило места. Тогда шедевр ушел всего за 29 тысяч долларов. А в 1986-м году холст купили за 1 миллион.

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