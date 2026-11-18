В Госдуму внесли поправки, которые позволят ФНС и Центробанку активнее обмениваться информацией. В первую очередь проверять планируют тех, кто регулярно получает деньги от разных людей. Так будут вычислять работающих на себя, кто не декларирует доходы и не платит налоги.

Стоит ли переживать тем, кто привык собирать деньги на общие расходы? И как доказать, что поступления на карту – не доход от бизнеса? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

