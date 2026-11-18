Дептранс Москвы показал, как обновился столичный транспорт за 13 лет – именно столько геймеры ждали выхода новой части игры Grand Theft Auto (GTA). В своем посте ведомство использовало символику франшизы.

В частности, с 2013 года значительно расширилась сеть метро Москвы. Обновился и наземный транспорт – по улицам курсируют электробусы, современные трамваи, появились регулярные речные суда.

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