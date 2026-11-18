Сборная России по футболу не включена в состав участников жеребьевки отборочного турнира на чемпионат Европы 2028 года. Это следует из циркуляра, опубликованного пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В нем описана процедура жеребьевки отборочного этапа чемпионата Европы. В ней примут участие 54 сборные, игравшие на групповом этапе Лиги наций сезона 2026–2027. Команды распределили по пяти корзинам, исходя из их выступления на турнире.

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